Un début de saison en dents de scie. Grâce à sa victoire contre Villarreal, mercredi (2-1, 6e journée de Liga), le FC Barcelone a retrouvé des couleurs en Championnat. Mais les Blaugrana ont encore perdu Lionel Messi sur blessure. Après la petite victoire de son équipe, Gerard Piqué (32 ans) a mis en cause la préparation estivale pour expliquer le début d’exercice compliqué.

« La pré-saison n’a pas aidé à bien commencer la compétition, avec beaucoup de voyages et peu d’entraînement. Nous ne sommes pas dans le ton, et je ne parle pas seulement de Messi. Mais nous devons continuer car nous sommes obligés de gagner, a expliqué le défenseur barcelonais après la rencontre. Regardez ce qui est arrivé à Messi, mais il n’y a pas d’excuse à trouver. Il y a dans cette équipe de très bons joueurs capable de le remplacer et de nous faire avancer. Nous espérons que son absence sera la plus courte possible. J’espère que la blessure n’est pas trop grave. Il est notre meilleur joueur mais nous n’avons aucune excuse, bien que la pré-saison n’ait pas été idéale. »

