Les deux meilleures attaques de Liga (12 buts) avant cette 6e journée se retrouvaient pour en découdre au Camp Nou, ce soir. Battu chez le promu Grenade (2-0), samedi, le FC Barcelone se devait de réagir pour ne pas connaître une première crise cette saison. Pour cela, le très décrié Ernesto Valverde pouvait compter sur la MSG. De retour dans le trio offensif, Lionel Messi débutait pour la première fois de la saisons aux côtés de Luis Suarez et Antoine Griezmann. Surprise au milieu, Sergi Roberto était préféré à Frenkie de Jong. En face, sur deux succès de rang, Villarreal se présentait sans complexe dans un stade qui fêtait pour l’occasion ses 62 ans. Le co-meilleur buteur du championnat Gerard Moreno (5 buts) pouvait compter sur les ailiers Javi Ontiveros et Samuel Chukwueze. L’inévitable Santi Cazorla arborait lui le brassard de capitaine.

Dès les premiers instants, les Blaugrana monopolisaient le ballon et faisaient parler la poudre. Sur corner, la Pulga offrait l’ouverture du score à Antoine Griezmann. Le Français jaillissait au premier poteau et déviait le ballon de la tête, qui entrait en glissant sous la transversale d’Asenjo (1-0, 6e). Villarreal espérait profiter de la vitesse de ses ailiers pour contrer, mais encore fallait-il mettre le pied sur un ballon qui ne changeait pas de camp. Et les Blaugrana parvenaient également à diversifier leur palette offensive. Arthur doublait la mise d’une frappe surpuissante et pleine d’effet de trente mètres (2-0, 15e) pour asseoir la domination locale. Sur sa ligne, Sergio Asenjo restait sans réaction. Avec le milieu brésilien aux manettes, le jeu du Barça se voyait facilité. En face, Javi Ontiveros tentait bien de faire réagir les siens, mais sa tentative manquait le cadre (28e).

Touché à la cuisse, Léo Messi sort à la pause

Après vingt-cinq premières minutes enthousiasmantes côté catalan, joueurs, staff et supporters du FC Barcelone déchantaient. À la demi-heure de jeu, après un tacle de Javier Ontiveros, Lionel Messi sortait du terrain, grimaçant. Sur la touche, les soigneurs malaxait le haut de sa cuisse gauche. L’Argentin reprenait sa place, mais le jeu devenait haché. Ousmane Dembélé intensifiait ses efforts sur la touche, au moment où Santi Cazorla dégainait. Le capitaine de Villarreal ajoutait un nouveau bijou à ce match, en logeant le ballon sous la barre de ter Stegen, de son pied gauche, à vingt-cinq mètres, redonnant espoir à tout le peuple jaune (2-1, 44e). C’était tout pour le premier acte. Attendu, Lionel Messi n’était pas sur le terrain au retour des vestiaires. Ousmane Dembélé le remplaçait (46e). Et le Barça retenait son souffle.

Sans le génie argentin, la rencontre repartait de plus belle. Absent depuis la 1ère journée, Ousmane Dembélé était attendu pour son retour. Le gamin Ansu Fati l’observait depuis le banc. D’entrée, il dégainait un très bon centre depuis son côté droit, mais Antoine Griezmann, esseulé au second poteau, manquait le ballon (47e). Villarreal répondait du tac-au-tac, avec une nouvelle fois Cazorla. Servi par Samu Chukwueze dans la surface blaugrana, le capitaine du Sous-marin jaune obligeait ter Stegen à une parade reflex (48e). Dembélé cherchait ensuite avec précision Luis Suarez dans la surface, mais l’Uruguayen n’était pas dans un bon jour (52e). Javier Calleja Revilla sortait Karl Toko Ekambi de son chapeau (57e), Ernesto Valverde lui répondait en faisant entrer Frenkie de Jong, pour Sergi Roberto (62e).

Ansu Fati, nouvelle éclaircie dans l’obscurité catalane

L’entrée du Néerlandais apportait un peu de sérénité et une possession plus importante aux Blaugrana, mais le trio offensif était discret ou maladroit, à l’image de Luis Suarez. L’Uruguayen était désigné pour laisser sa place à Ansu Fati (78e). Le gamin de 16 ans recevait une ovation de la part du Camp Nou et n’avait pas besoin de beaucoup de temps pour mettre le feu. Combinaison avec Griezmann et reprise de volée qui passait juste au-dessus de la barre, pour débuter (79e) ! Mais le néo-Espagnol était hors-jeu. Puis, crochet dans la surface et frappe enchaînée qui frôlait le poteau gauche d’Asenjo (80e) ! Dans la foulée, le jeune attaquant était tout proche d’obtenir un penalty, mais l’arbitre, aidé du VAR, estimait que son pied avait glissé devant son adversaire (83e). La dernière banderille était plantée par Gerard Piqué, qui sur un bon coup franc obtenu par Fati obligeait Segio Asenjo à boxer des poings (90e). Ce succès dessiné en première période permet au Barça de prendre provisoirement la 4e place, derrière Grenade, Bilbao et le Real.

