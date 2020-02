Il y a eu des rumeurs, notamment un échange un peu improbable avec la Juventus et Bernadeschi, mais ce n’est pas vraiment allé plus loin. Ivan Rakitic (31 ans) est finalement resté au Barça cet hiver. Le Croate a parlé de son mercato en zone mixte après la victoire blaugrana dimanche soir contre Levante (2-1) et a indiqué qu’il a bien pensé à quitter le club, lui qui n’est plus que remplaçant.

« Il y a des choses qui ne m’ont pas plu. Les gens qui prennent les décisions le savent et nous aussi. On n’est pas là pour rire ou faire des blagues. Je veux que mes coéquipiers, l’entraîneur et les supporters sachent que je suis à 100 %. J’ai pensé à partir lors du mercato et je peux dire très clairement qu’il y a eu plusieurs choses que je n’ai pas aimées. Le meilleur pour le club doit aussi être le meilleur pour nous. » Arrivé en 2014, Rakitic est encore sous contrat jusqu’en 2021 au FC Barcelone.