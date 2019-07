Le président de la Ligue de football espagnol (LFP), Javier Tebas, a la langue bien pendue. Le Paris Saint-Germain peut même en témoigner. Alors, forcément, avec les rumeurs d’un retour de Neymar au Barça, il fallait bien qu’il prenne la parole. Et il n’est pas pour le retour de l’Auriverde.

« Certes, c’est un grand joueur, mais le comportement a aussi son importance, tout comme les valeurs qui sont transmises en championnat. Si hors du terrain il ne montre pas l’exemple, je préfère qu’il ne revienne pas en Liga. Ce n’est pas un bon exemple », a-t-il avancé dans l’émission El Transistor.

"Que venga Neymar... si se porta mejor. Los valores que transmitimos son muy importantes. Prefiero otro tipo de jugador. Si fuera del campo el ejemplo no es correcto yo prefiero que no vuelva a LaLiga porque no es un buen ejemplo" pic.twitter.com/FyuHPDukSi

