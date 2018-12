Fils de la légende néerlandais Johan Cruyff et ancien joueur du FC Barcelone, Jordi Cruyff reste lié au club catalan. Interrogé par Sport, il a évoqué l’après Lionel Messi : « priez pour qu’il continue à jouer jusqu’à ce que ses jambes le piquent. Ce qui est arrivé à Madrid est un avertissement pour le Barça. Les joueurs de Madrid sont toujours excellents, mais dans le football, vous avez besoin de ce joueur qui, même en perdant 2-0, pense pouvoir gagner. Cela arrive avec Messi. »

Âgé de 31 ans, l’attaquant argentin dispose encore de belles années devant lui mais la question mérite d’être posée selon Jordi Cruyff : « vous analysez Madrid et vous voyez que Cristiano est l’homme qui tient les parapluies. Quand il pleut, personne ne se mouille. Maintenant, il n’y a plus de parapluie. Chaque équipe a besoin d’un joueur comme cela. Messi a passé des années au Barça dans ce rôle. C’est le plus grand. »