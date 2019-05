En ballottage depuis l’élimination surprise en demi-finale de Ligue des Champions contre Liverpool, Ernesto Valverde a reçu le soutien de son président Josep Maria Bartomeu. Pour l’homme fort du FC Barcelone, aucun doute : le coach basque est l’homme de la situation.

« Nous préparons déjà la saison prochaine, depuis un certain temps. Et il y a des joueurs qui ont déjà été recrutés et nous parlerons après la finale de Coupe du Roi. Valverde l’a dit l’autre jour, il a le soutien du président et de la direction. C’est l’entraîneur que nous voulons. Nous avons un projet à moyen-long terme. Il est sous contrat, nous sommes contents de lui », a-t-il lâché, relayé par Marca, lors de la présentation de la réédition du livre Kubala.