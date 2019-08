Héros de la finale de la Ligue des Champions 2006 avec son but qui a offert la victoire au FC Barcelone face à Arsenal, l’ancien défenseur brésilien Juliano Belletti s’est exprimé dans un long entretien accordé à Mundo Deportivo. Forcément, il a été interrogé sur le feuilleton Neymar, qui anime l’actualité mercato chez nos amis catalans.

« En ce moment, je ne le vois pas revenir, tout ce qui se passe est compliqué. On parle beaucoup de lui, mais lui ne dit rien, on lit beaucoup de choses mais tout ce qu’on sait avec certitude c’est qu’il s’entraîne avec le PSG et que le Barça prépare la saison sans lui. [...] Le Barça doit planifier sa saison en fonction des joueurs qui sont là et pas en se demandant si Neymar viendra ou pas, si tu travailles en partant du principe qu’il va venir et qu’il ne vient pas... », a notamment expliqué l’ancien joueur de la Canarinha.

