Pour la 16e journée de Liga, le FC Barcelone recevait Mallorca au Camp Nou. Et dans ce match, les Blaugranas se baladent face à leurs adversaires du soir. En effet, Antoine Griezmman a marqué (7e) avant que Lionel Messi n’inscrive un doublé ((17e et 41e).

Mais le but de cette rencontre restera celui de Luis Suárez (43e). L’Uruguayen se présente dans la surface de réparation et envoie une talonnade qui prend toute la défense et le gardien à revers. Un régal, à voir et à revoir !