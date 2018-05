Jasper Cillessen vise autre chose que rester simple doublure de Ter Stegen au FC Barcelone. Le portier hollandais qui dispute essentiellement les matchs de Coupe du Roi avec les Blaugranas, souhaite obtenir plus de temps de jeu à Barcelone. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision hollandaise Ziggo Sport, ce dernier a confié qu’il aspirait à jouer plus la saison prochaine.

« Je veux jouer plus de dix matchs par saison. J’aime ce club, mais je suis un professionnel et je veux jouer plus. C’est aussi simple que ça. La direction sait déjà tout ça, mais j’ai aussi lu qu’ils ne voulaient pas que je parte et qu’ils étaient contents de mon travail. Je ne suis pas un joueur qui va au clash avec son club. Je suis à Barcelone depuis deux ans et je vais continuer, » a ainsi commenté Cillessen sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2021.