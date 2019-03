Prêté l’été dernier par le FC Barcelone à Everton, André Gomes (25 ans) ne devrait pas revenir en Catalogne. Après quelques pépins physiques, le milieu portugais s’est imposé comme une valeur sûre au sein du onze façonné par Marco Silva.

Titularisé à vingt et une reprises en Premier League, l’international lusitanien a retrouvé un temps de jeu qui lui faisait cruellement défaut au Barça. Et selon les informations de Sport, Gomes pourrait bien rester à Everton. Les Toffees seraient en effet disposés à débourser entre 25 et 30 millions d’euros pour s’offrir définitivement le joueur. Pour rappel, André Gomes est sous contrat jusqu’au 30 juin 2021 avec le FC Barcelone.