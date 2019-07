Antoine Griezmann est présenté en ce moment même en tant que joueur du FC Barcelone. Avant que le Français ne réponde aux questions des médias présents sur place, le président du Barça Josep Maria Bartomeu a tenu à prononcer quelques mots pour souhaiter la bienvenue à son nouveau joueur.

« Bienvenue au Barça, en Catalogne, enchanté que tu sois là, toi et ta famille. Merci. Comme vous savez on présente Antoine Griezmann, c’est un joueur très recherché, on le voulait depuis quelque temps. Ça n’a pas été facile, ça a été complexe. À partir de cette saison, son talent et son ambition vont nous aider. Avec l’équipe qu’on tente de faire cette saison, on va être très compétitif, on veut toujours s’améliorer, avec Griezmann on fait encore un saut de qualité. On est très satisfait, il vient d’une grande équipe, il arrive au Barça, l’ambition est maximale. C’est une arrivée validée par Valverde, elle était très attendue. Je te remercie d’avoir pris cette décision Antoine », a expliqué le président barcelonais.

