Si le Real Madrid a récemment entamé les travaux pour la rénovation du Santiago Bernabéu, le FC Barcelone va lui aussi rapidement lancer les manoeuvres pour terminer ce fameux Espai Barça. Elles commenceront par la démolition du Miniestadi, où jouaient les féminines et l’équipe B jusqu’à l’inauguration du nouveau stade au centre d’entrainement.

Selon Marca, la rénovation conséquente du Camp Nou démarrera dans un an et sera terminée à l’été 2024, selon les prédictions des dirigeants. On rappelle que l’installation d’un toit est prévue, et que le nombre de spectateurs pourra atteindre les 105.000 places. L’Espai Barça va coûter environ 685 millions d’euros au club catalan.

