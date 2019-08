Le journal AS vient de dévoiler une drôle d’information, avec un montage indiquant où se place chacun des joueurs du FC Barcelone dans les vestiaires du Camp Nou, où 23 des 25 casiers sont attribués.

On notera par exemple qu’Antoine Griezmann est entouré par Jordi Alba et Marc-André ter Stegen, alors que Jean-Clair Todibo a le privilège d’être à côté de Lionel Messi. On notera que les Français - outre l’ancien toulousain - sont tous du même côté, et qu’Umtiti et Dembélé sont par exemple voisins de casier.



Photo : AS.com

