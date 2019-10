Frenkie de Jong s’est engagé avec le FC Barcelone le 23 janvier dernier avant de les rejoindre officiellement cet été contre une enveloppe de 75 millions d’euros (hors bonus). Le joueur a passé la barre des dix rencontres avec le club catalan pour un but et une passe décisive. Mais c’est en interne que le Néerlandais affole, comme le rapporte As.

En effet, le milieu de terrain aurait battu plusieurs records en tests physiques. Il serait le plus résistant, celui qui récupère le mieux, celui qui a la plus grande capacité aérobique, celui qui touche le plus de balles et celui qui couvre le plus de terrain. Il se dit également que depuis l’arrivée des gilets avec GPS pour analyser les performances à l’entraînement, jamais des chiffres comme ceux de De Jong auraient été aperçus.

