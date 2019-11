Opposé à Levante ce samedi après-midi dans le cadre de la 12e journée de Liga, le FC Barcelone a chuté (1-3). Une rencontre compliquée pour les Blaugranas, qui ont d’ailleurs perdu Luis Suarez sur blessure. Touché en première période, l’avant-centre uruguayen a dû céder sa place à Carles Pérez à la 41e minute.

Quelques instants plus tard, les champions d’Espagne ont donc publié un communiqué pour donner des nouvelles du joueur de 32 ans : « Luis Suarez a une gêne au mollet droit. À son arrivée à Barcelone, il passera des tests pour déterminer l’ampleur exacte de sa blessure. » Il va donc falloir encore attendre un peu pour connaître l’indisponibilité d’« El Pistolero »...

NEWS UPDATE : Luis Suárez has discomfort in his right calf. Upon arriving in Barcelona, he will undergo further testing to determine the exact extent of the discomfort. #LevanteBarça pic.twitter.com/PJHAOlPPFl

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 2, 2019