Resté au Paris Saint-Germain malgré son désir de rentrer à Barcelone, Neymar va devoir prendre son mal en patience. Et si la réhabilitation du Brésilien promet d’être riche en événements, Luis Suarez est revenu sur ce dossier. Très proche de Neymar depuis qu’ils ont évolué ensemble en Catalogne, l’Uruguayen confirme que le Parisien voulait tout faire pour quitter le club de la capitale.

« On a parlé avec Neymar quand il voulait partir et tout le monde le savait. On lui a lui qu’il ne serait pas aussi bien qu’à Barcelone. Il avait décidé de partir (du Barça), mais il a tout fait pour revenir. La relation qu’il a avec nous l’aidait beaucoup. Dans cette conversation (WhatsApp), on parlait de tout. On savait qu’il avait vécu des moments difficiles. Cette conversation était moins fournie ces derniers temps », a-t-il déclaré dans propos relayés par AS.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10