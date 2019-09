Recrue phare du FC Barcelone cet été (120 M€), Antoine Griezmann (28 ans) a quitté l’Atlético de Madrid pour relever un nouveau défi dans sa carrière. Alors que les médias indiquaient que l’accueil du Français dans le vestiaire blaugrana n’avait pas forcément été très chaleureux, Luis Suárez a évoqué l’arrivée du champion du Monde 2018.

« Nous l’avons traité de la meilleure façon possible, nous l’avons accueilli comme il se doit, comme notre nouveau coéquipier et lui avons montré l’humilité de ce vestiaire. Nous avons eu des discussions avec les nouveaux et ils nous ont remerciés parce que c’est difficile de rejoindre un tel endroit, raconte l’international uruguayen à Fox Sport. Ils devaient voir que nous sommes tous pareils et que personne ne doit se croire meilleur qu’un autre. »

"GRIEZMANN EN EL VESTUARIO ES MUY HUMILDE"#FOXRadio Luis Suárez contó cómo cayó en el grupo el atacante francés. "Acá somos todos iguales", agregó pic.twitter.com/ABpPYtmktb — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 3, 2019

