Présent en conférence de presse avant le match retour de quarts de finale entre le Barça et Manchester United, Marc-André ter Stegen a notamment été interrogé par les journalistes sur la remontada qu’avaient signé les Red Devils face au PSG. Mais le portier allemand ne s’attend pas à vivre un scénario similaire, notamment parce que les Catalans vont adopter un plan de jeu différent de celui de l’équipe de Thomas Tuchel.

« On verra demain. L’avantage c’est que nous ne jouons pas comme le PSG. Le résultat est dangereux parce que l’avantage est court. On doit conserver le ballon, comme d’habitude, comme on joue et comme on comprend le foot. A partir de là, on devra se créer des occasions pour obtenir le meilleur résultat », a confié le portier allemand.