C’est le flou le plus total. Menacé en raison des vives tensions actuelles à Barcelone, le Clasico devant se tenir au Camp Nou le 26 octobre prochain pourrait finalement être reprogrammé le mercredi 18 décembre prochain. Une date qui ne convient pas du tout au président de la Ligue espagnole, Javier Tebas.

« Ce sont des choses qui filtrent. On dit que c’est la fédération qui dit ça, mais je ne crois pas que la fédération propose des dates. Celui qui devra décider sera le comité de compétition. On parle de la date du 18 décembre alors qu’il y a des matches de Coupe du Roi prévus à cette date. Ce jour n’est pas possible », a-t-il déclaré dans des propos relayés par AS.