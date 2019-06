Peu utilisé par Ernesto Valverde cette saison, malgré le fait qu’il est arrivé pour un gros montant en Catalogne (pour 40 M€), Malcom ne sait toujours pas s’il portera encore la tunique des Blaugranas la saison prochaine. Comme l’indique Mundo Deportivo, les dirigeants du FC Barcelone vont se réunir cette semaine avec l’agent du joueur, Luis Fernando Menez Garcia, pour régler l’avenir du Brésilien.

Concernant la position de Malcom, celle-ci est claire, il veut rester. L’attaquant veut avoir plus d’occasions de se montrer l’année prochaine, sachant que ses quelques apparitions cette saison (24 en tout) ont souvent été intéressantes. De son côté, le Barça n’a pas encore décidé quoi faire, puisque l’avenir de Malcom pourrait être conditionné à ceux de Dembélé et Coutinho, avec le départ de l’un qui pourrait faire rester les autres. Toutefois, si une offre de 40 M€ arrivait sur la table, les Catalans laisseraient partir leur joueur, sous contrat jusqu’en 2023, sachant que plusieurs écuries de Ligue 1, de Premier League et de Serie A ont fait part de leur intérêt pour Malcom.

