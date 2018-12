Ancien secrétaire technique du FC Barcelone et à l’origine de l’arrivée d’Ousmane Dembélé au Camp Nou, Robert Fernandez a longuement été interrogé sur le Français par Movistar Liga de Campeones. L’ancien du Stade Rennais brille sur le terrain, mais fait aussi parler de lui à cause de ses problèmes de retards.

« La presse est très occupée avec ces histoires de retard. Jusqu’à un certain point, ce n’est pas aussi grave. J’ai vu beaucoup de cas de joueurs qui ne se réveillaient pas. Ce que je me demande moi c’est : comment ces informations sortent aussi vite ? Comment c’est possible que ces choses soient sues avec tant de facilité ? Je ne dis pas qu’il y a une campagne contre lui dans le club, mais je crois qu’il faut le protéger. [...] C’est un problème qui peut s’arranger. S’il avait eu 27 ans on ne l’aurait pas recruté, mais à 21 ans je crois que le Barça a la capacité de régler ça », a-t-il lancé.