Décidément, Samuel Umtiti n’arrive pas à se débarrasser des problèmes liés à son genou gauche. Absent du 26 septembre au 24 novembre, il avait disputé dans son intégralité la rencontre face à l’Atlético Madrid dimanche dernier. Mais il sera en tribunes ce soir à Eindhoven en Ligue des Champions.

« Lors de la session d’entraînement d’hier, Samuel Umtiti a ressenti une gêne à son genou gauche et manquera le match de ce soir », peut-on lire sur le communiqué du Barça. Reste à savoir si le défenseur international français pourra être sur le pont le week-end prochain...

In yesterday's training session the first team player Samuel Umtiti felt discomfort in his left knee and will miss today's game pic.twitter.com/2nI3ZafKJs

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 novembre 2018