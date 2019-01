Alors que de nombreux médias espagnols et hollandais annoncent que Frenkie de Jong aurait choisi le FC Barcelone comme prochaine destination, Goal indique ce matin que le Barça a proposé un salaire de 16 M€ annuel au jeune néerlandais. Cette rémunération se divise en deux parties, avec 10 M€ nets, auxquels s’ajoutent 6 M€ de bonus, récompensant les éventuels titres remportés avec les Blaugranas et ses performances individuelles.

Cette offre a été formulée par la délégation du Barça, composée de Bartomeu (président du FCB), Abidal (directeur sportif), Segura (directeur sportif) et Planes (directeur sportif adjoint), qui s’est rendue à Amsterdam pour convaincre le milieu de l’Ajax. Cette proposition très alléchante pour de Jong, qui deviendrait alors l’un des joueurs les mieux payés des Blaugranas, aurait pesé dans sa décision de rejoindre l’Espagne, d’autant plus qu’un temps de jeu non négligeable lui aurait été promis, les dirigeants catalans lui ayant indiqué que deux joueurs de l’effectif pourraient partir l’été prochain. Le montant du transfert de Frenkie de Jong est quand à lui estimé à 90 M€.