Longtemps l’environnement parisien a pensé que le forcing opéré par les médias catalans pour Frenkie de Jong (21 ans) n’allait pas dévier le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam de sa trajectoire le menant à la porte d’Auteuil. Mieux, après des semaines d’informations contraires à celle publiée par De Telegraaf (qui avait révélé en premier le choix de de Jong d’aller au PSG), la presse pro Barça finissait par admettre elle aussi que le prodige hollandais avait bien décidé de revêtir la tunique rouge-et-bleu.

Sauf qu’à Barcelone, cette défaite avouée a été très mal vécue par les socios et les suiveurs du FC Barcelone. En clair, beaucoup se demandaient comment le président Josep Maria Bartomeu et ses équipes avaient pu se faire manger de la sorte par le PSG. Ulcérés de voir la tradition batave du Barça être bafouée, ces observateurs ont-ils fini par convaincre Bartomeu d’engager un baroud d’honneur ? Quelques jours après, on apprenait que le patron du Barça s’est rendu à Amsterdam avec ses équipes pour tenter une offre de la dernière chance auprès du joueur et de l’Ajax. Une offre qui a fini par coiffer le PSG au poteau.

Le Barça a mis 15 M€ de plus que le PSG

Hier soir, Catalunya Radio a en effet annoncé que, suite à cette réunion avec les différentes parties a convaincu Frenkie de Jong de snober le PSG pour dire oui au Barça. Le club culé aurait ainsi bouclé l’affaire pour plus de 75 M€ (somme proposée par Paris). « Merci, mais Frenkie de Jong va au Barça » : voici le message qu’aurait même envoyé l’agent du joueur aux autres courtisans du Batave, selon les médias catalans. Un retournement de situation qui fait mal au PSG, d’autant que De Telegraaf a confirmé la nouvelle plus tard dans la soirée.

« Etrange revirement de situation, le Barça paie 90 M€ pour de Jong », écrit d’ailleurs le média local qui affirme donc que les Blaugranas ont offert 15 M€ de plus que le PSG à l’Ajax. En revanche, aucune information concernant la proposition faite au joueur n’a filtré. Si tout se confirme (personne ne sait si le PSG tentera une contre-attaque), les dirigeants catalans devraient logiquement retourner à Amsterdam pour la signature des différents contrats. Frenkie de Jong deviendra alors le septième joueur ajacide de l’histoire du Barça après, Johan Cruijff, Johan Neeskens, Richard Witschge, Frank de Boer, Ronald de Boer, Jari Litmanen et Jasper Cillessen.