Les dernières nouvelles étaient plutôt positives pour le Paris Saint-Germain dans le dossier Frenkie de Jong. Médias français, espagnols et hollandais sont unanimes : l’international néerlandais a choisi le club de la capitale, devant le FC Barcelone ou Manchester City. Ce qui n’a pas manqué de faire grincer des dents en Catalogne, où la gestion du dossier par les Blaugranas a été critiquée dans les médias. Mais voilà que plusieurs médias comme Mundo Deportivo ou Catalunya Radio expliquent que le Barça a relancé le dossier.

Et les Catalans ont sorti l’artillerie lourde, puisque toutes les grosses têtes de la direction - Josep Maria Bartomeu, le président, le manager général Pep Segura ainsi qu’Eric Abidal et Ramon Planes - se sont déplacées à Amsterdam jeudi pour rencontrer l’agent du joueur, Ali Dursun. Bartomeu lui a notamment expliqué que son poulain aurait du temps de jeu, mettant en avant les exemples de Clément Lenglet et d’Arthur - et a tenté de le convaincre par la présence de Messi dans l’effectif et le succès historique des joueurs néerlandais à Barcelone, entre autres.

Le Barça est prêt à accéder aux demandes de l’Ajax

Et quelle a été la réponse ? Là, les infos se contredisent, puisque Mundo Deportivo explique que la sensation des dirigeants barcelonais est que le milieu de terrain a déjà fait son choix : rejoindre le PSG. De son côté Catalunya Radio est un peu plus optimiste affirme que le joueur va prendre plus de temps pour réfléchir à son avenir. Une chose est sûre cependant, Josep Maria Bartomeu a confié à ses homologues de l’Ajax qu’il est prêt à s’aligner sur le prix demandé par ces derniers, estimé à 75 millions d’euros.

C’est donc le joueur qui va devoir décider, alors que De Telegraaf remet un pièce dans la machine en affirmant que c’est bien du côté du PSG que Frenkie de Jong devrait poursuivre sa carrière et qu’il aurait déjà discuté avec Thomas Tuchel. Reste donc à voir si le feuilleton est vraiment relancé, mais tout semble indiquer que le FC Barcelone s’y est pris un peu trop tard...