Les journalistes du quotidien hollandais De Telegraaf ont dû s’accrocher ces dernières semaines. Le 7 décembre dernier, le journal batave annonçait en exclusivité que la pépite de l’Ajax Amsterdam Frenkie de Jong (21 ans) avait choisi de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain plutôt que de céder aux sirènes du FC Barcelone ou de Manchester City. Une véritable bombe dans la planète football. Mais en Catalogne, les deux principaux quotidiens locaux, Sport et Mundo Deportivo, ne voyaient pas les choses de la même façon.

Après Griezmann, de Jong

Durant plus d’un mois, plusieurs Unes annonçant que de Jong avait finalement dit oui au Barça n’ont cessé de fleurir. Une tendance à contre-courant des informations qui filtraient en France et aux Pays-Bas. Mais depuis hier, les médias catalans ont fini par annoncer eux aussi la très probable défaite des Culés dans le dossier de Jong. Un échec à venir qui a du mal à passer chez les observateurs et les socios blaugranas. Dernièrement, plusieurs journalistes locaux nous confirmaient en effet que la majeure partie de l’opinion préférait voir le milieu hollandais débarquer plutôt qu’un Adrien Rabiot bien moins coûteux.

Avec un de Jong en partance pour Paris, certains se rappellent alors de l’autre gros échec du Barça sur le marché des transferts : le dossier Antoine Griezmann. Sur le papier, le Français semblait programmé pour franchir un palier dans sa carrière en rejoignant la bande de Lionel Messi. Au final, le champion du monde tricolore a préféré rester dans son cocon madrilène. Comment se fait-il alors que le FC Barcelone et son statut légendaire dans la planète football je pèse plus assez pour attirer les talents les plus courtisés ?

Abidal, Bartomeu... tous pointés du doigt

Si certains diront que l’argent des nouveaux riches parisiens et mancuniens font la différence (il est d’ailleurs reproché à de Jong d’avoir choisi les pétrodollars au prestige). Cela n’explique pas tout. Pour Griezmann, par exemple, l’Atlético n’a pas un État comme le Qatar derrière lui et cela ne l’a pas empêché de conserver son buteur vedette. De l’autre côté des Pyrénées, l’équipe Bartomeu est donc largement pointée du doigt. En effet, selon divers médias locaux, ce n’est pas forcément de Jong qui a dit non au Barça, mais plutôt le Barça qui n’aurait pas fait le forcing pour recruter le Batave. La raison ? La réaction trop tardive des Catalans alors que Paris a sauté sur l’occasion dès qu’elle s’est présentée. Autre grief : une fois sur le coup, pourquoi les Blaugranas ont-ils accepté de payer sans rechigner Liverpool et tous les intermédiaires de l’opération Coutinho et pas ceux du dossier de Jong ? Un comportement différent selon les dossiers également pointé du doigt dans le dossier Rabiot.

En Catalogne, ceci est interprété comme un manque d’ambition et de clarté. De quoi agacer davantage certains journalistes qui "reprochent" au staff barcelonais d’avoir laissé fuiter des informations positives dans ce dossier. Ambiance. Mais ce n’est pas tout. Beaucoup se demandent comment Éric Abidal (directeur sportif blaugrana) et son équipe, qui se sont rendus à Amsterdam, n’ont pas réussi à convaincre Frenkie de Jong de suivre les traces de ses illustres compatriotes hollandais Koeman ou Cruyff. La raison ? Le projet évoqué par Abidal n’était pas assez clair pour le Batave dont l’objectif est clairement de quitter l’Ajax pour être titulaire. Entre l’arrivée potentielle de Rabiot et le désir de promouvoir certains éléments issus de La Masia, de Jong a été troublé par les explications d’Abidal. D’autant qu’à Barcelone le discours lié à La Masia n’est plus audible pour beaucoup. Les jeunes talents ne font que quitter le Barça et, hormis Sergio Roberto, très peu de joueurs formés au club ont leur chance en équipe première. Aujourd’hui, en attendant l’officialisation du transfert de de Jong, beaucoup demandent désormais des comptes à Bartomeu et son équipe.