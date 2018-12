Ce matin, si vous ouvrez les pages du Guardian, vous tomberez sur une interview de Frenkie de Jong (21 ans) dans laquelle le jeune milieu de l’Ajax Amsterdam tresse des louanges au FC Barcelone, ainsi qu’au style de jeu prôné par Pep Guardiola. « J’adore ce style. Ils prennent la balle rapidement et jouent la possession avec tellement de combinaisons. Quand vous voyez ça, vous vous sentez comme si vous vouliez aller sur le terrain et jouer avec des amis pour profiter. Manchester City et le Barça sont de bons exemples de ça ».

Une bonne nouvelle pour les Blaugranas et les Citizens, courtisans déclarés du Batave ? Pas selon le journal hollandais Telegraaf qui vient de lâcher la bombe du jour dans la planète football. « Frenkie de Jong a choisi le Paris Saint-Germain », a en effet titré le média local en Une de son site internet et sur sa version papier. Une information XXL venant confirmer que les dirigeants du club de la capitale française s’activent bel et bien pour déminer le chantier de la récupération.

De Jong au PSG pour 75 M€

Telegraaf précise qu’une délégation rouge-et-bleu s’est rendue à Amsterdam jeudi pour faire savoir que Paris était prêt à mettre sur la table les 75 M€ réclamés par l’Ajax. Elément le plus courtisé des champions d’Europe 1995, avec Matthijs de Ligt (19 ans), Frenkie de Jong aurait donc privilégié l’option parisienne plutôt que celle menant à Manchester City. Et si le directeur sportif de l’Ajax, Marc Overmars, a confirmé au média la visite de la délégation parisienne, il n’a, en revanche, pas annoncé d’accord définitif. Invité à rejoindre les rangs parisiens par Kylian Mbappé, de Jong viendrait donc pour résoudre le gros problème du secteur de la récupération au PSG.

Cependant, si cette annonce se confirme, l’international batave ne débarquerait pas cet hiver, mais l’été prochain. Reste maintenant à savoir comment s’enchaîneraient les événements du côté de la Porte d’Auteuil. Pour rappel, Adrien Rabiot est annoncé partant, mais personne ne sait encore s’il s’en ira gratuitement en juin prochain (à l’issue de son contrat) ou si Paris voudra le vendre en janvier pour récupérer quelques deniers. En tout cas, une chose est sûre : si le PSG ne recrute aucun milieu cet hiver, c’est peut-être parce qu’il a bien mis le paquet pour s’offrir de Jong l’été prochain.