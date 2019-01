Cette fois, on dirait bien que ça commence à sentir vraiment bon pour le Paris Saint-Germain dans le dossier Frenkie de Jong. En effet, alors qu’une partie de la presse espagnole (madrilène surtout) annonçait que le joueur de l’Ajax Amsterdam se rapprochait des Rouge-et-Bleu, les médias catalans confirment eux aussi que le FC Barcelone est en train de perdre la bataille. Mundo Deportivo annonce ainsi aujourd’hui que de Jong a rompu son accord verbal avec le Barça (contrat de cinq ans).

Autre média catalan à confirmer l’information, la radio Rac1, par l’intermédiaire de son journaliste Gerard Romero. Pacte rompu avec le Barça et choix du PSG pour Frenkie de Jong. Reste désormais à régler les derniers détails du transfert entre l’Ajax Amsterdam et le club parisien. S’il a été séduit par le projet sportif catalan, le Batave aurait été refroidi par l’incapacité des Culés à lui offrir une place de titulaire, notamment avec l’annonce de l’arrivée d’Adrien Rabiot. Enfin, le Barça aurait été impuissant face au pactole promis par le PSG au joueur et aux différentes personnes impliquées dans la transaction.

Contado en @EsportsRAC1

Como anunciaban medios franceses hace días, confirmamos que Frenkie De Jong se va al PSG !!!

MD confirma que ha roto el pacto con el FCB

Ajax y PSG perfilan detalles del traspaso que se cerrará pronto#CiaDeJong #mercato pic.twitter.com/qQyJMe3kFn — Gerard Romero (@gerardromero) 16 janvier 2019

Le Paris Saint-Germain est donc en pole position sur ce dossier et pourrait bien avoir remporté la bataille, loin d’être gagnée, au regard des nombreux clubs intéressés par l’épatant milieu de terrain. Doté d’une grande maturité pour son âge, considéré comme le futur réjouissant de la sélection batave, et déjà excellent face à la France en novembre dernier, De Jong pourrait donc être la recrue phare du PSG l’été prochain, pour constituer un milieu de terrain assez séduisant avec Marco Verratti. Reste à connaître le montant exact qui sera déboursé par le club de la capitale, qui devra toujours se méfier du fair-play financier...