Coup de bluff ou réalité ? Toujours est-il que ce mardi soir, la Catalunya Radio avance que Frenkie de Jong, le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, a choisi de s’engager pour... le FC Barcelone ! Et donc non plus avec le Paris Saint-Germain, comme annoncé précédemment par la presse ibérique et même pro-Barça. On pourrait donc assister à un énorme retournement de situation alors que le club catalan semblait avoir abandonné la lutte.

La radio avance que le joueur a donné son accord au Barça et que Josep Maria Bartomeu, accompagné de l’état-major du club, va se rendre à Amsterdam demain mercredi pour boucler le dossier et signer le contrat du joueur de 21 ans. De plus, l’Ajax gagnerait au change puisque le club catalan serait disposé à payer plus que les 75 M€ de transfert initialement annoncé. Le feuilleton n’est pas près de se terminer !