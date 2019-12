Pour son retour au Wanda Metropolitano, Antoine Griezmann a été accueilli par une bronca. C’était à prévoir car les supporters de l’Atlético de Madrid n’ont toujours pas digéré sa méthode pour quitter le club madrilène en direction du Barça. Valverde est revenu en conférence de presse hier sur les sifflets récoltés par le Français et il ne comprend pas bien pourquoi.

« Je ne suis pas juge et je ne sais pas quelle sanction peut correspondre pour ce genre de situation. La question des insultes dans le monde du football, on la laisse de côté parfois, mais nous la mesurons au sens large. On pense que les gens vont au stade pour se défouler et je ne comprends pas pourquoi. Vous allez voir un spectacle, vous devez être respectueux. Je ne sais pas pourquoi il a été puni de cette manière et je dirais même que cela a dérangé de nombreux supporters de l’Atlético. » D’après Marca, les Colchoneros risquent une sanction financière pour avoir laissé des supporters insulter leur ancien joueur.