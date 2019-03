Depuis plusieurs semaines, le nom de Luka Jovic gravite autour du FC Barcelone, toujours désireux de trouver une doublure plus jeune à Luis Suarez (32 ans). Du coup, la révélation de l’Eintracht Francfort, auteur de 15 buts en Bundesliga, est annoncé proche du FC Barcelone.

Si bien que selon la chaîne Esports SER Catalunya et son journaliste Santi Ovalle, le club catalan discuterait avec Luka Jovic, qui ferait du FC Barcelone sa priorité. Il n’y aurait toujours pas d’accord, mais les discussions seraient en cours. Le prix serait compris entre 60 et 70 M€.

Informació de @santiovalle :

''S'ha contactat amb Luka Jović i el jugador té el Barça com a prioritat. No hi ha acord encara però la predisposicío per les dues parts és bona. El preu del fitxatge està entre els 60-70m a dia d'avui.''

— Esports SER Catalunya (@EsportsSER) 21 mars 2019