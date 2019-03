Cet hiver, le FC Barcelone a recruté en prêt Jeison Murillo et Kevin-Prince Boateng. Le premier est arrivé en prêt en provenance de Valence tandis que le second vient lui de Sassuolo. Et si Jeison Murillo n’a pas disputé la moindre minute avec le FC Barcelone en championnat, tandis que le second n’a joué que 60 minutes sous le maillot blaugrana en Liga.

Et selon Sport, les deux joueurs ne devraient pas être conservés cet été par l’entité catalane. En effet, l’option d’achat de 25 M€ assortie au prêt du défenseur colombien ne sera pas payée, et Kevin-Prince Boateng rentrera également en Serie A. De quoi permettre aux Catalans d’attirer plus facilement certains joueurs cet été ?