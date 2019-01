L’entraîneur des Blaugranas, en poste depuis l’été 2017, pourrait quitter le banc catalan à la fin de la saison. En effet, bien que son contrat l’engage jusqu’en juin 2020, il comprend une clause permettant à l’Espagnol de quitter le club l’été prochain. Si tout se passe bien actuellement pour le FC Barcelone, en tête de la Liga et qualifié en Ligue des champions, Ernesto Valverde reste tout de même évasif sur son avenir.

« J’ai un contrat avec le Barça, a indiqué le tacticien espagnol, dans des propos relayés par As, il est vrai que le contrat est d’une durée de deux ans, plus une en option, et qu’à la fin de la saison nous devons décider de la suite. On verra cela plus tard, nous ne sommes pas encore à la moitié de la saison. Je ne dis pas que je dois décider seul, il existe un contrat signé et nous respecterons les avis des deux parties. »