Disposant de six points d’avance sur son plus proche poursuivant, l’Atlético de Madrid avec un match de moins, le FC Barcelone peut s’offrir le titre de champion d’Espagne. Pour cela, pas besoin de calculs juste d’une victoire pour les Blaugranas face à Levante. A domicile, les Catalans s’organisent dans un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages. Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba forment la défense tandis que Arthur Melo, Ivan Rakitic et Arturo Vidal évoluent au milieu du terrain. Ousmane Dembélé, Luis Suarez et Philippe Coutinho forment le trio offensif.

De son côté, Levante propose le même dispositif avec Aitor Fernández dans les buts. Le portier espagnol de 27 ans peut compter sur Coke, Ruben Vezo, Rober et Antonio Luna en défense. Aligné en sentinelle, Nikola Vukcevic est épaulé par José Campana et Ruben Rochina au cœur du jeu. Les ailes sont occupées par Jason et Simon Moses alors que Borja Mayoral est en pointe de l’attaque.

Les compositions :

FC Barcelone : ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Vidal, Arthur - Dembélé, Suarez, Coutinho

Levante : Aitor - Coke, Vezo, Rober, Luna - Campana, Vukcevic, Rochina - Jason, Mayoral, Moses