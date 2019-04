Transféré du Borussia Mönchengladbach au FC Barcelone pour près de douze millions d’euros en 2014, Marc-André ter Stegen a vécu des débuts difficiles du côté de la Catalogne. Alors qu’il vivait très mal la concurrence de Claudio Bravo, l’Allemand a songé à partir comme confié sur le plateau de Sport : « Au terme de ma deuxième saison (en 2016, ndlr), la possibilité de quitter le Barça était là. J’avais des options, bien que je voulais rester. C’était une situation inconfortable parce que je voulais jouer. Il y a eu des contacts avec certains clubs, j’ai pensé à partir. »

« J’étais sur le point de partir, mais le club a pris sa décision et Claudio Bravo est parti... Et puis je suis devenu le premier gardien de but » a rajouté le désormais indiscutable numéro un, dont le contrat avec les Blaugranas court jusqu’en 2022.