Mardi, l’Olympique Lyonnais recevra le FC Barcelone au Groupama Stadium en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et le club de Jean-Michel Aulas retrouvera son ancien joueur Samuel Umtiti, dans le groupe catalan pour ce déplacement dans une ville qu’il connaît bien. Interrogé au sujet de Lyon, Samuel Umtiti a jugé les capacités de son ancien club, des propos à retrouver dans Sport.

« L’équipe a beaucoup changé depuis mon départ, mais elle est très compétitive. Aouar est très fort, Ndombele monte en puissance match après match et a le niveau pour un grand club européen. Mendy me surprend aussi, il est solide défensivement et offensivement. Fekir, Traoré, Depay et Dembélé ont un jeu complet. Bruno Genesio fait du bon travail, je pense que c’est l’homme de la situation. Sauf contre nous ! », a ainsi déclaré l’ancien joueur de l’OL.