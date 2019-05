Dans un stade Bollaert-Delelis à guichets fermés - les 38.200 places ont trouvé preneurs - le Racing Club de Lens reçoit le Dijon Football Côte d’Or à l’occasions des Barrages aller de Ligue 1 Conforama (20h45) ! Après avoir écarté le Paris FC et l’ESTAC en play-offs, les Lensois tenteront de prendre une option face aux Bourguignons (18es de Ligue 1 Conforama), dans l’optique d’un retour dans l’élite du football, quatre ans après l’avoir quitté.

Pour ce match, privé de son gardien titulaire, Jean-Louis Leca, suspendu trois matches, Philippe Montanier, s’appuie sur Jérémy Vachoux dans le but. Dans le 3-5-2, Duverne, Tahrat et Fortes sont de nouveau alignés en défense. Au milieu, les côtés sont occupés par Centonze et Haïdara, alors que dans l’entrejeu, Doucouré rejoint Gillet et Bellegarde, en lieu et place de Ba. Devant, le duo Gomis-Ambrose encore élu. Côté dijonnais, pour son retour à Lens, également privé de plusieurs cadres, dont Julio Tavares, Antoine Kombouaré propose un 5-3-2, avec Runarsson au but et une défense aujourd’hui composée d’Alphonse, Coulibaly, Yambéré, Lautoa et Chafik, Aguerd étant blessé. Au milieu, Marié et Balmont évolueront en soutien de Naïm Sliti, Amalfitano étant suspendu. Devant, Jeannot et Saïd sont alignés.

Les compositions d’équipes

RC Lens : Vachoux - Duverne, Tahrat, Fortes - Centonze, Doucouré, Gillet, Haïdara - Bellegarde - Gomis, Ambrose

Dijon FCO : Runarsson - Alphonse, Coulibaly, Yambéré, Lautoa, Chafik - Marié, Balmont, Sliti - Saïd, Jeannot