Vainqueur du Paris FC à Charlety et de Troyes au stade de l’Aube, Lens a gagné le droit de disputer le barrage d’accession à la Ligue 1 face à Dijon. Un duel dont l’aller se jouera à Bollaert et le retour en Bourgogne. Et pour ce match, les Dijonnais ne comptent pas faciliter la vie aux supporters nordistes.

La Voix du Nord indique en effet que le 18e du dernier classement de Ligue 1 ne compte allouer que 600 places aux fans sansg-et-or. La raison ? Dijon ne compte pas vivre ce que le PFC et Troyes ont vécu à domicile où plusieurs milliers de Lensois avaient envahi les tribunes.