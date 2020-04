Le 1er juillet dernier, Benjamin Pavard (24 ans) est officiellement devenu un joueur du Bayern Munich, et ce jusqu’en juin 2024. Les Bavarois, qui ont déboursé 35M€ pour s’attacher ses services, ne s’attendaient peut-être pas à une intégration aussi rapide du champion du monde 2018 dans leurs rangs. Le défenseur formé au LOSC réalisait, avant que la Bundesliga ne soit suspendue jusqu’au 30 avril en raison de l’épidémie de coronavirus, une saison satisfaisante. L’ancien de Stuttgart (35 matches, deux buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues) est même le troisième joueur le plus utilisé de l’effectif, derrière Manuel Neuer et Joshua Kimmich.

« Si quelqu’un m’avait dit cela en été, je n’y aurais pas cru. Mais je m’étais préparé à ce transfert au Bayern et j’ai senti dès le premier jour que je pouvais fondamentalement développer mon jeu ici. Je suis toujours loin de la fin de mon aventure. Je cherche toujours à m’améliorer. Ce n’est pas une phrase dénuée de sens. Peu importe comment un match se termine, je me demande après le coup de sifflet final "qu’est-ce que j’ai fait de mal ? Que puis-je faire de mieux la prochaine fois ?" C’est ma motivation. Je m’analyse toujours après chaque match », a confié Benjamin Pavard sur le site officiel du Bayern vendredi.