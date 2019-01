Sacré champion du Monde en juillet dernier avec l’équipe de France, Corentin Tolisso a ensuite vécu un véritable cauchemar en début de saison avec le Bayern Munich. Touché aux ligaments croisés du genou face au Bayer Leverkusen le 15 septembre dernier, l’international tricolore n’a plus joué depuis de nombreux mois. Toujours en phase de reprise, le milieu de terrain a accordé quelques mots à Sport Bild en plein milieu du stage des Bavarois au Qatar.

« Je travaille dur tous les jours pour revenir dans l’équipe. C’est ce qui me motive. J’ai très envie de revenir sur le terrain avec mes coéquipiers, et de montrer ce que je peux faire. C’est mon grand objectif, c’est ce qui me motive. Je veux montrer ce que je peux faire et aider l’équipe. Je pense que c’est possible, pour moi, de revenir sur le terrain et dans l’équipe en mars », a lâché le joueur de 24 ans. Réponse dans quelques mois...