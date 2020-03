Alors que le Bayern Munich se déplace sur la pelouse de Schalke 04, mardi (20h45), dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d’Allemagne, Hans-Dieter Flick a fait le point sur les situations de Lucas Hernández (24 ans) et Kingsley Coman (23 ans). Le champion du monde 2018, absent 4 mois après avoir été victime d’une rupture partielle du ligament interne de la cheville droite, n’a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis son retour de blessure alors que l’ancien attaquant du PSG a été victime d’une contracture à la cuisse droite lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, à Stamford Bridge, contre Chelsea (3-0).

« Lucas a encore besoin d’un peu de temps avant de retrouver son meilleur niveau, il faut y aller progressivement et ne pas prendre de risques, a expliqué le technicien du Bayern Munich. Il a été longtemps indisponible et il ressent encore de temps en temps quelques problèmes avec sa cheville. Ce n’est pas une situation facile. Il faut donc faire en sorte de ne pas le faire trop jouer et de ne pas le titulariser tous les trois jours afin d’éviter toute rechute », a déclaré l’entraîneur bavarois dans des propos relayés par L’Equipe. Avant d’ajouter : « King est dans les temps. Il devrait pouvoir reprendre la course en milieu de semaine et il y a une chance qu’il soit dans le groupe dimanche en Bundesliga contre Augsburg (dimanche, 15h30, ndlr) ». Lucas Hernández ne sera finalement pas dans le groupe contre Schalke 04 pour les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne demain soir par précaution comme l’a annoncé le club dans un communiqué.