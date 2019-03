Liverpool, finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions, défie le Bayern Munich, à l’Allianz Arena, ce mercredi soir (21h). Un choc au sommet qui promet, puisqu’aucun des deux géants européens n’a pris d’option sur la qualification au match aller, il y a deux semaines, à Anfield (0-0).

De retour en Allemagne, Jürgen Klopp aligne une défense classique devant Alisson, avec, de droite à gauche, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk et Robertson. Dans l’entrejeu, le capitaine Henderson est épaulé par Wijnaldum et Milner. Firmino, Salah et Mané sont alignés pour forcer le verrou bavarois, tenu par Neuer. Le portier munichois gardera les buts derrière une ligne de quatre composée de Rafinha, Süle, Hummels et Alaba. Devant eux, c’est Javi Martinez et Thiago Alcantara qui démarrent. À l’animation, Niko Kovac fait confiance à Ribéry, James Rodriguez et Gnabry. L’indéboulonnable Lewandowski aura la charge de faire la différence dans la surface de vérité anglaise.

Les compositions d’équipes :

Bayern : Neuer - Rafinha, Süle, Hummels, Alaba - J. Martinez, Thiago A. - Gnabry, James, Ribéry - Lewandowski

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Milner, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané