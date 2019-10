Une victoire épatante ! À l’occasion de la 2e journée de Ligue des Champions dans le groupe B, le Bayern Munich a étrillé Tottenham dans son antre de White Hart Lane (2-7). Un succès inédit car les Spurs n’avaient jamais pris une telle raclée de leur histoire. Après la rencontre, Benjamin Pavard (23 ans) s’est arrêté au micro de RMC Sport pour expliquer cet exploit face au dernier finaliste de la compétition.

« On a eu du mal à rentrer dans le match, on a mis 20 minutes à se mettre vraiment dedans. Après, on a vu qu’on était difficile à arrêter. Manu (Neuer, ndlr) a fait quelques beaux arrêts aussi, il a été déterminant. Devant, on a été très efficace. Sept buts à Tottenham, c’est bien. Il faut continuer comme ça, a jugé le défenseur français. Nous, on joue notre football. Notre objectif, on ne se le cache pas, c’est d’aller le plus loin possible en Ligue des champions, plus loin que l’année dernière. Si on peut la remporter, on ne va pas se gêner. »

