Le Bayern Munich s’est imposé ce mercredi en Ligue des Champions contre l’Olyympiacos grâce à un but de Robert Lewandowski et un autre d’Ivan Perisic, tout juste entré en jeu. Pourtant, cette rencontre avait quelque chose de surprenant. En effet, Hans Flick, l’habituel adjoint, faisait ses premiers pas de coach numéro un de la formation bavaroise après l’éviction, après la défaite contre l’Eintracht Francfort (5-1), de Niko Kovac, le Croate.

Dès lors, les dirigeants du FC Bayern se sont mis en quête d’un remplaçant. On a presque tout entendu depuis ce début de semaine. Erik ten Hag (sous contrat avec l’Ajax), Massimiliano Allegri, libre de tout contrat, comme José Mourinho, étaient annoncés. Dans le même temps, on apprenait que les Bavarois avaient contacté Thomas Tuchel, qui avait repoussé les avances. Enfin, Arsène Wenger semblait devenir le grandissime favori. Toutefois, selon TZ, il n’y aurait aucun contact avec l’Alsacien et le plus probable serait qu’Hans Flick poursuive jusqu’à la fin de la saison.