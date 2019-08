Le Bayern Munich défend sa couronne nationale dès ce soir face au Hertha Berlin (20h30). Si le champion d’Allemagne a déjà bien recruté cet été, il semblerait que cela soit encore insuffisant pour convaincre tout le monde en Bavière. Dans une interview accordée à l’agence de presse autrichienne APA, David Alaba (27 ans) apprécierait volontiers que d’autres joueurs arrivent avant la fin du mercato.

« La saison est longue et nous n’avons pas seulement besoin d’un effectif de haut niveau mais d’un effectif plus large. Je pense qu’un ou deux joueurs devraient encore venir pour maintenir un haut niveau de concurrence et avoir un effectif plus fourni, » a ainsi commenté l’international autrichien.

