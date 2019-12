Battu ce samedi par le Borussia Mönchengladbach (2-1), le Bayern Munich se retrouve relégué à sept longueurs des Fohlen qui sont en tête. Actuellement septième, le Rekordmeister est aussi devancé par le RB Leipzig, le Borussia Dortmund, Schalke 04, Fribourg et le Bayer Leverkusen. Une mauvaise passe sur laquelle Joshua Kimmich est revenu au micro de Sport 1. Le latéral du Bayern Munich n’a d’ailleurs pas usé de pincettes : « je suis énervé. C’est à devenir fou. Les signaux d’alarme nous étaient déjà adressés avant le match, l’équipe savait. Ceux qui n’ont pas encore compris la situation sont sur la mauvaise voie, et ceux qui pensent qu’il va se passer la même chose que la saison dernière se trompent. »

Un constat terrible qui demandera une réaction rapide comme le souligne Joshua Kimmich : « si nous sommes complètement honnêtes avec nous-mêmes, cela a joué dans notre sens que nous avons été éliminés de la Ligue des Champions en huitième de finale la saison dernière, car sinon il aurait été difficile de gagner le doublé. Plus on avance en Ligue des champions, plus il sera difficile d’avoir de la force pour la Bundesliga, donc c’est encore plus frustrant que nous soyons loin derrière au classement. » Champion en titre depuis la saison 2012/2013, le Bayern Munich n’a jamais été autant menacé.