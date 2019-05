Alors que le Bayern Munich a jusqu’au 15 juin pour se décider et potentiellement lever son option d’achat qui tourne autour des 40 millions d’euros, James Rodriguez continue d’espérer prolonger l’aventure en Allemagne, même si cela semble toujours difficilement envisageable.

« Mon avenir ? Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis bien ici (à Munich, ndlr), que je me sens bien. On verra dans la semaine à venir » a confié le Colombien à Bild. Propriété du Real Madrid, le milieu de terrain de 27 ans est également associé au Paris Saint-Germain et à la Juventus.