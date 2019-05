Après deux ans de prêt mitigés au Bayern Munich, James Rodriguez va revenir au Real Madrid. Seulement, le club de la capitale espagnole ne compte pas sur lui et veut le vendre pour financer d’autres opérations. Selon le quotidien AS, son avenir se décidera dans le mois à venir.

Selon les informations du média, la Juventus et la PSG seraient intéressés par ses services, sans forcément donner plus de détails. Mais une chose est sûre, le Real Madrid ne veut pas vivre un long feuilleton estival et ne devrait pas poser trop de difficultés aux clubs intéressés.