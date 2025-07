Le PSG fait déjà paniquer Chelsea et l’Angleterre !

«Il est désormais évident que le PSG est la meilleure équipe de football du monde». Ce jeudi, The Athletic a déjà couronné le Paris Saint-Germain avant même la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Il faut dire que les Franciliens ont fait forte impression hier soir lors de la victoire 4 à 0 face au Real Madrid en 1/2 finale. En démonstration, les vainqueurs de la Ligue des Champions n’ont fait qu’une bouchée de Kylian Mbappé et ses coéquipiers, qui ont mesuré tout le chemin à parcourir pour retrouver les sommets. De son côté, le club français est toujours lancé à toute allure sur la voie du succès après une année tout simplement dingue. «62 matches terminés, 1 match restant, 192 buts marqués et près de 2,5 millions de spectateurs aux portillons. La Coupe du Monde des Clubs a suscité plus de questions que de réponses, mais lorsqu’il s’agit d’identifier la meilleure équipe de la planète, le débat est incontestable», écrit The Athletic avant de développer.

Le PSG sacré meilleure équipe du monde en Angleterre

«On aurait dit que la FIFA aurait pu couronner le PSG champion du monde sur-le-champ, même s’il restait plus d’une heure à jouer contre Madrid, même s’il reste une finale contre Chelsea dimanche. Depuis le début de l’année, le PSG a atteint des sommets qui ont surpris même son entraîneur, Luis Enrique, qui a remporté le premier titre en Ligue des Champions du club de manière spectaculaire et semblant désormais déterminé à faire de même avec la Coupe du Monde des Clubs (…) Cela ne veut pas dire que la finale de dimanche soit une formalité, mais l’entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, n’affirme pas que son équipe en est au même stade de développement. Chelsea cherche encore à trouver ses marques et à gagner en régularité, tandis qu’au PSG, tout semble si fluide : la façon dont ils pressent l’adversaire pour récupérer le ballon, leur technique de passe, la façon dont leurs latéraux percutent, la manière dont Dembélé et les autres attaquants sont si incisifs dans le dernier tiers du terrain.»

Le média britannique conclut : «ce ne sont pas seulement les résultats qui comptent, mais aussi leurs performances. Sur le terrain, ils placent la barre très haut. Cette année, c’est leur moment, une jeune équipe au sommet de son art, qui impose un standard de jeu impressionnant aux autres équipes. Même se mesurer à eux de manière ponctuelle, comme Chelsea tentera de le faire dimanche, semble déjà difficile.» Le Telegraph est du même avis. «Le PSG semble être la meilleure équipe du monde après un match impitoyable face au Real Madrid (…) Le Paris Saint-Germain a dévasté la majeure partie de l’Europe sur son chemin lors d’une saison de succès sans précédent, et seul Chelsea se dresse entre l’équipe en forme de 2024-25 et le droit du PSG à devenir champion du monde…» Justement, les Blues auront fort à faire pour réussir à faire tomber ce PSG qui semble inarrêtable.

Chelsea peut déjà trembler

«Chelsea se prépare pour une finale alléchante de la Coupe du Monde des Clubs face au champion d’Europe en titre. C’était un spectacle d’horreur en défense contre les Espagnols (…) Chelsea devra faire face à sa tâche la plus difficile à ce jour en affrontant le PSG lors de la finale entièrement européenne de dimanche», écrit The Sun. L’Evening Standard n’est pas rassuré non plus. «PSG 4-0 Real Madrid : les Merengues humiliés après un doublé de Fabian Ruiz propulsant les Parisiens en finale de la Coupe du Monde des Clubs. Les Blues auront du pain sur la planche dimanche (…) Le PSG affrontera Chelsea en finale, et les Blues ne se réjouiront pas de leurs chances après avoir assisté à cette démonstration. Dimanche, il faudra une performance impressionnante de Chelsea pour empêcher le PSG de remporter son cinquième titre majeur de la saison.»

Le Daily Mail est aussi impressionné. «Il faut du temps pour réduire l’équipe de superstars du Real Madrid à un tas d’amateurs fumants, mais le Paris Saint-Germain de Luis Enrique est tout simplement excellent. Ils étaient aussi irrésistibles que lors de la finale de la Ligue des champions remportée 5-0 contre l’Inter Milan. Ils sont les meilleurs d’Europe. Maintenant, ils veulent dominer le monde. Là où Xabi Alonso a échoué, Enzo Maresca doit tenter de réussir, avec Chelsea, afin d’empêcher le PSG de remporter la Coupe du Monde des Clubs ici au MetLife Stadium dans le New Jersey ce dimanche. On peut se demander si l’équipe de Maresca a choisi de passer sa journée libre prévue à Manhattan à guetter ce qui l’attendait. Elle savait déjà qu’elle était l’outsider, surtout si elle se retrouve privée de Moises Caicedo au milieu de terrain après sa blessure à la cheville.»

Les Parisiens font peur à tout le monde

La publication anglaise poursuit : «ce seront les vainqueurs de la Ligue des Champions contre les vainqueurs de la Conference League, et pour que les Blues triomphent, seule la perfection sera de mise, à moins qu’ils ne souhaitent être dominés. C’est au tour de Maresca et de Chelsea de tenter de contrer la puissance du PSG.» Le Daily Mirror est également effrayé par les troupes de Luis Enrique. «Le PSG démantèle le Real Madrid pour réserver un rendez-vous à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des Clubs. Chelsea a dû regarder depuis son canapé les champions d’Europe s’imposer face aux Merengues (…) Le PSG affronte maintenant Chelsea en finale, dont le vainqueur remportera un jackpot de 97 millions de livres sterling (un peu plus de 110 M€, ndlr). Une défaite des hommes de Luis Enrique serait une énorme surprise.»

Le média anglais ajoute : «les géants français ne sont pas seulement la meilleure équipe d’Europe après avoir remporté la Ligue des champions, ils sont également de loin la meilleure équipe du monde. Ils ont produit une autre démonstration scintillante de passes fluides, de pressing et de football de haute intensité, même sous une chaleur torride devant 77 542 fans à New York. C’était un pur plaisir à regarder.» Les Blues et Enzo Maresca n’ont pas dû prendre le même plaisir, eux qui s’attendent à vivre une rencontre très compliquée dimanche. L’entraîneur de Chelsea n’avait pourtant pas de préférence comme il l’a avoué après la 1/2 finale remportée face à Fluminense. «Le PSG ou Real ? Ce sont deux équipes hors norme, l’un a gagné la Ligue des Champions cette saison, l’autre l’an dernier. On est très fier d’être à ce niveau-là.» Nul doute qu’il aurait sans doute préféré affronter les Merengues, tant le rouleau compresseur parisien écrase tout sur son passage.

