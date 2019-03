« J’ai toujours du gaz ! Je me sens capable. J’ai cette force, cette envie. J’aime encore jouer, prendre du plaisir. Je me sens bien dans mes crampons. Je ne tricherai jamais avec le Bayern. On va voir comment ça se passe dans les semaines à venir. On s’assiéra tous ensemble, avec les dirigeants et Alain (Migliaccio), mon conseiller de toujours. Je suis quelqu’un d’entier. Je continuerai au Bayern si je peux toujours tout donner pour lui. », déclarait Franck Ribéry en février dernier.

Et si le Bayern Munich ne devrait pas le conserver à l’issue de la saison (Franck Ribéry est sous contrat jusqu’en juin prochain), les Western Sydney Wanderers, par l’intermédiaire de Markus Babbel, leur entraîneur, tenteraient de l’enrôler. « S’il veut gagner de l’argent, il doit aller au Qatar. Mais s’il veut être une rock star, alors il doit venir en Australie. Il n’a rien décidé, mais j’ai du mal à croire qu’un tel joueur viendra en A-League », a ainsi déclaré Markus Babbel, des propos relayés par FTBL.